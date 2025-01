De calceteiro a chefe de gabinete do presidente da Câmara de Almeirim

Luís Leitão, chefe de gabinete do presidente da Câmara de Almeirim, é o exemplo de que o esforço, a dedicação, a disponibilidade e alguma sorte valem tanto quanto uma licenciatura. É um caso raro no panorama autárquico do país em termos de fundos comunitários. Foi quem começou a fazer as candidaturas e a acompanhar os financiamentos do município quando surgiram os primeiros fundos da União Europeia, que levaram as câmaras a contratarem profissionais com cursos superiores e a montarem gabinetes especializados. Luís Leitão, 59 anos, entrou para o município como calceteiro de quarta geração, com a humildade de quem viveu “na pré-história” das condições de vida e sem concluir o 11º de escolaridade. As mesmas habilitações que têm sido suficientes para ser ainda hoje o único responsável pelos processos dos fundos comunitários, que só na última década renderam à câmara cerca de 40 milhões de euros de financiamento.