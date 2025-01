Fogo em churrasqueira deixa casal sem tecto em Vila Franca de Xira

Judite Portela e o companheiro, José Alberto Carvalho, perderam tudo na sequência do incêndio que ocorreu ao final da tarde de 3 de Dezembro na Rua António Palha, em Vila Franca de Xira. O casal vivia numa casa arrendada, no primeiro andar, por cima da churrasqueira onde o fogo teve origem.

O incêndio na churrasqueira M.M.Martim, que funciona junto ao mercado da cidade, começou já passava das 17h00. Na altura os funcionários tentaram controlar o fogo com um extintor, mas as chamas já se tinham propagado pelos equipamentos. Segundo relatos, o fogo teve origem nos fios de electricidade que começaram a arder.