Igreja do Carregado acolhe Concerto Especial de Ano Novo

Este domingo, dia 12, a vila do Carregado, em Alenquer, vai acolher um Concerto Especial de Ano Novo. O concerto decorre às 16h00 na Igreja do Carregado e terá a participação do coro Vocale Allegro, sob a direção musical de Nuno Margarido Lopes, também ele encarregue do piano.

O concerto tem entrada livre e a população poderá ouvir ao longo da tarde várias obras de compositores célebres, como Mendelssohn, Bach, Franck, Schubert e muitos mais.