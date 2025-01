Lixo acumulado em Vialonga agrava queixa dos moradores

Em Vialonga, entre o Natal e o Ano Novo, o lixo voltou a fazer parte da paisagem da freguesia, com acumulação de todo o tipo de resíduos junto às ilhas ecológicas. Os moradores voltaram a pedir contas aos autarcas do concelho.

O lixo esteve mais de uma semana sem ser recolhido entre o Natal e a passagem de ano na freguesia de Vialonga, o que motivou queixas da população. Um pouco por toda a freguesia viam-se sacos de lixo e todo o tipo de entulhos amontoados junto aos contentores e ilhas ecológicas. A quadra natalícia agravou o problema e de acordo com o presidente da junta, João Tremoço, o lixo só foi recolhido no dia 31 de Dezembro. “A situação não está fácil. Reportámos o problema à Câmara de Vila Franca de Xira e talvez as empresas também não estejam a cumprir com o contrato. Além disso há falta de civismo”, disse o autarca.