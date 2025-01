População de Tomar protesta contra corte de caminhos

A população da freguesia de São Pedro de Tomar, no concelho de Tomar, está indignada com o corte de três caminhos considerados públicos por um proprietário que comprou recentemente terrenos na freguesia. Dezenas de moradores estiveram na reunião de câmara de segunda-feira, 6 de Janeiro, para fazerem ouvir os seus protestos. O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), garantiu que está disponível para apoiar a junta de freguesia, explicando que as vias cortadas são vicinais, ou seja, pertencem à junta de freguesia, o que limita a actuação do município.