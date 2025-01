Trabalhadores da Tupperware mantêm-se em funções até final de Janeiro

Reunião com direcção fabril manteve as incertezas dos trabalhadores, estando agora três cenários em cima da mesa, ou a fábrica continua, ou é vendida ou fecha.

Os trabalhadores da Tupperware vão continuar a trabalhar até ao final do mês de Janeiro. Essa foi a única certeza da reunião com a direcção da fábrica, ocorrida no dia 9 de Janeiro, que durou cerca de hora e meia e não deixou muitas mais certezas aos trabalhadores.

Neste momento, existem três possibilidades em cima da mesa da empresa-mãe, sediada em Orlando, nos Estados Unidos da América: a fábrica continua a produzir com uma nova estrutura accionista; é vendida a outros investidores; ou, no pior cenário, fecha portas, deixando cerca de 200 trabalhadores no desemprego.

Os trabalhadores garantem que continua tudo na mesma e afirmam desconhecer o seu futuro, restando-lhes continuar a apresentar-se ao serviço até fim do mês com tarefas como limpezas, inventários e despacho de encomendas ainda pendentes.