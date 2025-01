Antiga Cooperativa de Samora Correia será lar residencial e sede de associação

O edifício da antiga Cooperativa de Consumo “A União Samorense”, um imóvel emblemático para a população, foi recentemente adquirido pela Câmara Municipal de Benavente. À aquisição, aprovada no dia 19 de Dezembro por 800 mil euros, seguiu-se uma visita ao local onde estiveram presentes elementos do executivo municipal.

Com uma área de 2500 metros quadrados, o edifício encontra-se em boas condições estruturais, embora necessite de adaptações para responder às novas funções previstas. A principal finalidade é a criação de um lar residencial, uma infraestrutura que o município considera ser extremamente necessária para Samora Correia.

Para além disso, o espaço irá acolher a sede da Associação Teatral Revisteiros, que tem mantido o seu espólio guardado no interior do edifício. Com as futuras obras de reabilitação, parte do edifício será dedicada à actividade cultural do grupo, que há cerca de 40 anos desenvolve um trabalho reconhecido na comunidade.