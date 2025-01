Biopark da Barquinha volta à ordem do dia mas o projecto está descredibilizado

O Bark- Biopark Barquinha foi dado a conhecer em 2018, era um investimento na ordem dos 70 milhões de euros e tinha abertura anunciada para 2021 no documento de apresentação que ainda está disponível na Internet. Catorze assembleias municipais depois, e apesar do presidente da câmara, Fernando Freire, ter anunciado numa entrevista radiofónica no dia 16 de Outubro de 2024 que o terreno ia finalmente servir para alargar a zona industrial, que já não tem lotes disponíveis, eis que foi anunciada nova discussão sobre a viabilidade do projecto na próxima assembleia municipal, a realizar no dia 28 de Fevereiro.

Segundo informação da autarquia, discutida na última reunião da assembleia, terão chegado à câmara, no dia 19 de Dezembro de 2024, documentos bancários que, supostamente, reforçam o capital social da empresa promotora para 10 milhões de euros. Devido a esse facto, foram por água abaixo todas as certezas já proferidas por Fernando Freire, que achava que o promotor tinha problemas, que ele não pode revelar na tal entrevista ao “Entroncamento Online”, por ser pouco ético da sua parte, que a zona industrial bem precisava de ser alargada para atrair investimento, e que não se dá um terreno no valor de 10 milhões sem todas as garantias.

Afinal, quase sete anos depois, mesmo ainda numa altura em que se discute o projecto do empreendimento megalómano (ver caixa), Fernando Freire volta com a palavra atrás e leva o assunto a debate mais uma vez, embora as garantias bancárias apresentadas estejam debaixo do sigilo bancário, e, por isso, não possam ser do conhecimento público.

Entre os documentos apresentados, como o do depósito que supostamente servirá para aumentar as garantias da empresa promotora, consta ainda um documento de um fundo de investimento estrangeiro, no valor de 45 mil dólares, a pagar por tranches. Aparentemente, é este mesmo fundo estrangeiro que está envolvido desde o anúncio do projecto, cujo nome se desconhece. Recorde-se que o próprio presidente de câmara já desvalorizou, e considerou pouco séria, a forma como João Rodrigues quis dar garantias financeiras. Na referida entrevista já citada, realizada há cerca de três meses, Fernando Freire disse que “não aceitava garantias de fundos que não estivessem integrados no sistema bancário português”, criticando a forma como o dono do projecto tentou mostrar “evidências financeiras”, adiantado ainda que julgava que era um fundo árabe, mas não falando em nomes.

João Paulo Marques tem 28 anos, é filho de João Rodrigues, um antigo contabilista natural de S. Miguel do Rio Torto, que há muitos anos mudou a sua residência para Lisboa. O promotor, sobre o qual não se conhece trabalho realizado ou mérito empresarial, anuncia no livro do Biopark, também disponível na Internet, que sempre gostou de animais e que é licenciado em Biologia. Foi lá que O MIRANTE encontrou o anúncio de que “O Bark | Biopark Barquinha será um dos mais interessantes bioparques a visitar na Europa e no mundo, assim que abrir portas, em 2021”. Mais de quatro anos depois do anúncio público, o projecto ainda não saiu do papel, embora conte com a classificação de Interesse Municipal e com o apoio e a fezada de Fernando Freire, o autarca que está a acabar 12 anos de mandato na Barquinha sem deixar Obra que se veja.