Cresceu o número de ninhos de vespa asiática no concelho de Vila Franca de Xira

No último ano aumentou o número de ninhos de vespa asiática identificados no concelho de Vila Franca de Xira face ao ano anterior, passando de 132 em 2023 para 220 em 2024, segundo números avançados pela Protecção Civil Municipal de VFX a O MIRANTE. É uma tendência de subida que se mantém há dois anos, confirmando que este insecto veio para ficar.

A União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz é a que registou maior número de ninhos deste insecto predador da abelha europeia, com 57. Seguiu-se na lista a União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, com 43, onde no final do ano passado um leitor de O MIRANTE, Agostinho Marques, nos deu conta de ter encontrado uma vespa asiática na praça da Cova do Bicho, em Alverca. No entanto, neste caso em particular, as autoridades, sem saberem ao certo onde se encontram os ninhos, não conseguiram actuar. Na lista das freguesias com maior número de ninhos encontram-se depois Vila Franca de Xira (33), Vialonga (31), União de Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa (29) e, por fim, a União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, com 27 ninhos.

O município de Vila Franca de Xira diz ter adoptado procedimentos para facilitar o reporte deste tipo de vespa no concelho, entre o Serviço Municipal de Protecção Civil e o Departamento de Ambiente e Espaço Público. Conta também com o apoio da Loja do Munícipe e das Delegações das juntas de freguesia, garantindo ao nosso jornal que realiza sempre os trabalhos necessários para a eliminação de ninhos activos. Em 2023, recorde-se, a proliferação da vespa asiática no concelho de Vila Franca de Xira foi de tal dimensão que a Divisão de Ambiente chegou mesmo a contratar uma empresa especializada para eliminar os ninhos. A altura a que estes insectos fazem os seus ninhos - alguns a mais de três dezenas de metros do solo - tem dificultado a sua destruição, feita através de maçaricos lança-chamas.

Região também sofre

Na região de abrangência de O MIRANTE, a vespa asiática também tem sido um problema. Enquanto não há dados oficiais de 2024, recorde-se que no final de 2022 a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Médio Tejo anunciara o reforço no combate à vespa velutina (asiática), destruindo dois mil ninhos e instalando mais de 15 mil armadilhas nos 13 municípios da região, num investimento de 400 mil euros. Dos ninhos identificados, recorde-se, cerca de 60% foram sinalizados no município de Ourém, seguindo-se Ferreira do Zêzere.

A intervenção foi dividida em dois espaços territoriais, com a zona Oeste do Médio Tejo a ter instaladas 7.532 armadilhas e 1.300 ninhos marcados para destruição nos municípios de Alcanena, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Ourém, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha. Na zona Este, composta pelos municípios de Abrantes, Constância, Mação, Sardoal, Sertã e Vila de Rei, foram colocadas 7.533 armadilhas e destruídos 700 ninhos.