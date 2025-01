Mais de 1.800 explorações afectadas e 37 mil ovinos mortos devido ao vírus da língua azul

O vírus da língua azul já matou mais de 37 mil ovinos e afectou 1.800 explorações, num total de 118.607 infectados, segundo dados da Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). Contabilizam-se, até terça-feira, 7 de Janeiro, 118.607 ovinos infectados pela doença da língua azul, adiantou a DGAV à Lusa. Estes dados reflectem apenas as notificações recebidas por esta entidade, pelo que os números podem ser ainda superiores. O número de ovinos mortos está em 37.395 e o das explorações em 1.834.

O Governo financiou 385.050 doses de vacina contra o serotipo três do vírus da língua azul, num montante que ultrapassa os 982.318 euros, sobretudo para os distritos de Portalegre, Évora, Beja e Castelo Branco. “Com a autorização da vacinação voluntária no final de Setembro de 2024, a adesão foi significativa. Até ao momento, foram financiados todos os pedidos efectuados até 31 de Dezembro e que correspondem a 385.050 doses de vacina, num montante total de 982.318,62 euros”, adiantou o Ministério da Agricultura, numa nota enviada à Lusa. A execução financeira da subvenção atribuída está em 97,6%.

Para financiar a vacinação, o Governo alocou um milhão de euros, no ano passado, às organizações de produtores. No total, os custos da aquisição da vacina contra o serotipo três da língua azul foram pagos a 34 organizações. Em Dezembro de 2024, o Parlamento aprovou um projecto de resolução do PS para uma campanha de vacinação contra a doença da língua azul.

A vacinação dos ovinos reprodutores adultos e dos jovens destinados à reprodução, bem como dos bovinos, é obrigatória contra os serotipos um e quatro do vírus da língua azul. Contra os serotipos três e oito é permitida a vacinação dos bovinos e ovinos do continente. Mediante uma autorização prévia da DGAV, é ainda possível vacinar, a título excepcional, com vacinas inactivadas contra serotipos da língua azul, não presentes em Portugal. A vacinação obrigatória é fornecida pela DGAV às Organizações de Produtores Pecuários para a Sanidade Animal (OPSA).

O Governo vai ainda lançar um plano de desinsectização a partir de Março, com uma duração de oito meses, para combater a doença, transmitida por mosquitos. A febre catarral ovina ou língua azul é uma doença viral, de notificação obrigatória, que afeta os ruminantes e não é transmissível a humanos.