Os melhores alunos de Vila Franca de Xira receberam diplomas de mérito

Vila Franca de Xira continua a distinguir o trabalho das famílias, dos alunos e de todos os agentes da rede educativa do concelho com os prémios de mérito e excelência escolar que, nesta edição, premiaram 92 alunos do concelho. Os prémios foram entregues no final do ano passado numa gala promovida no Pavilhão Municipal do Cevadeiro, que encheu para aplaudir os premiados que são estudantes de todos os agrupamentos de escolas do concelho, do Colégio José Álvaro Vidal e da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo.

Os prémios atribuídos visam reconhecer o mérito, a excelência, a dedicação, a assiduidade, a resiliência e o desempenho escolar, bem como o empenho dos alunos em acções meritórias em prol da comunidade durante o ano lectivo de 2023/2024. No total, foram entregues 81 distinções de mérito, sendo premiados 28 alunos do 2.º ciclo, 29 do 3.º ciclo e 24 do ensino secundário. Na categoria de “Mérito e Excelência” foram atribuídas 11 distinções, destacando os alunos com desempenhos escolares e comunitários excepcionais.

A Câmara de Vila Franca de Xira refere que o objectivo da cerimónia é premiar o desempenho e o compromisso dos 92 estudantes em ter boas notas e contribuir para uma melhor comunidade. Na plateia estiveram alunos, pais, professores e agentes da comunidade educativa, naquela que é a maior festa da educação promovida no concelho ribatejano.

A cerimónia contou também com a actuação dos alunos da Associação Orquestra de Vialonga num Ensemble de Violinos. O momento contou ainda com a leitura de um manifesto sobre o Dia Internacional das Cidades Educadoras e com a colaboração de alunos do Curso Profissional do Agrupamento de Escolas Prof. Reynaldo dos Santos.