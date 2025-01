Tiro contra carro de funcionário da bomba Repsol de Almeirim

partilhe no Facebook

O carro de um funcionário da bomba de combustível da Repsol em Almeirim foi atingido a tiro quando este tinha acabado de fechar o posto e estava a sair do local, esta sexta-feira, pouco depois da meia-noite.

O disparo feito a partir de uma viatura atingiu o pára-brisas do carro do funcionário. O autor do disparo colocou-se em fuga logo de seguida. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.