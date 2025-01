Parque de autocaravanas de Tomar fechado para manutenção

O parque de autocaravanas de Tomar está fechado para trabalhos de manutenção. O encerramento do espaço ocorreu no dia 31 de Dezembro, mantendo-se interditada a entrada de autocaravanas até dia 30 de Janeiro. O tema foi abordado em reunião de câmara, com o vereador do PSD, Tiago Carrão, a questionar a maioria socialista relativamente aos trabalhos que vão ser realizados no espaço. O autarca social-democrata referiu que conhece bem o estado do antigo parque de campismo de Tomar e considerou ser pouco provável que um mês seja suficiente para resolver o que é necessário.

Na resposta, o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), informou que o parque vai ser objecto de manutenção a vários níveis. “Há mais de um mês, estive com os serviços municipais do departamento de obras no local para ver as necessidades de manutenção, que só são possíveis de executar sem os veículos no local”, explicou. Sobre os trabalhos em concreto, Hugo Cristóvão referiu que vai ser realizada alguma manutenção nas árvores e pavimentos, assim como a retirada de infraestruturas “que estão lá há vários anos e que não deveriam estar”. O autarca considerou ainda que este tipo de intervenções são, também, úteis para evitar estacionamentos permanentes no local. “Há também esse segundo objectivo”, frisou.