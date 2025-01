Vila Franca de Xira adere à Central Nacional de Compras Municipais

Redução de custos nas compras é uma das vantagens da central única. Proposta de adesão foi aprovada por unanimidade em reunião do executivo.

O município de Vila Franca de Xira aderiu à Central Nacional de Compras Municipais (CNCM), uma central de compras representada pela Municípia – Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação. A adesão à central apresenta para o município diversas vantagens, entre as quais se destacam a redução de custos contratuais e dispensa de repetição de procedimentos pré-contratuais; economia de tempo e recursos na elaboração de peças processuais e tramitações legais; acesso a bens e serviços de forma mais célere e em condições mais competitivas e a possibilidade de beneficiar de um elevado volume de vendas e inovações do mercado. A adesão do Município de Vila Franca de Xira a esta plataforma não implica obrigatoriedade de celebração de contratos, permitindo ao município manter flexibilidade e independência nas suas decisões de contratação pública. A proposta de adesão foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara.