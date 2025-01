Autarca de Alcanhões pede contas à Câmara de Santarém

O presidente da Junta de Freguesia de Alcanhões, Pedro Mena Esteves (PS), classificou como “indecente” o indeferimento de um pedido de apoio feito pelo Agrupamento de Escuteiros de Alcanhões à Câmara de Santarém para ajudar a suportar obras de pintura e no telhado da sua sede. “Dizer que é da responsabilidade da Diocese apoiar os agrupamentos de escuteiros e que a Câmara de Santarém não pode apoiar acho que é, no mínimo, indecente a resposta que foi dada. Não sei quem é que a deu, mas passaram-me essa mensagem e tive o cuidado de a dar a conhecer ao senhor presidente da câmara. Acho que é importante reflectir sobre o assunto”, afirmou o autarca de Alcanhões na última sessão da Assembleia Municipal de Santarém.

Refira-se que o pedido de apoio deve ter ficado pelos serviços municipais, pois não foi instruída nenhuma proposta de apoio para deliberação do executivo camarário nas últimas reuniões, onde é frequente serem aprovados apoios para realização de obras em instalações de colectividades e associações. Pedro Mena Esteves sublinhou que o Agrupamento de Escuteiros de Alcanhões teve o mérito de construir uma sede própria, há cerca de trinta anos, e merece ser apoiado. Aproveitou a deixa para pedir também “mais celeridade” do município em relação a tudo o que tem a ver com a sua freguesia, apontando o dedo à vice-presidente do município, Beatriz Martins (PSD), que, segundo ele, “teima em não despachar a horas”.

O autarca de Alcanhões revelou também que em breve irá fazer um pedido oficial à Câmara de Santarém para doação à freguesia da Casa das Colectividades de Alcanhões, propriedade do município. Pedro Mena Esteves considera que essa é uma forma de evitar que haja mais problemas burocráticos por causa de danos e seguros, como aconteceu recentemente devido a uma rotura na rede de água.

Na resposta, o presidente da Câmara de Santarém referiu que no caso do pedido de apoio dos escuteiros, o mesmo foi avaliado pelos serviços do município, que estão a diligenciar no sentido de poder ser feita uma nova avaliação. O objectivo é clarificar alguns pontos “e, se possível, irmos ao encontro das ambições dos escuteiros, que têm uma missão nobre e devem ser apoiados”. João Leite (PSD) acrescentou que o município vai estar empenhado em resolver todos os problemas expostos pelo presidente de Alcanhões. “Tratamos as freguesias todas por igual e pretendemos responder sempre de forma célere”, garantiu.