Castanheira do Ribatejo está outra vez sem médico e utentes queixam-se

A Comissão de Utentes da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras vai entregar no dia 24 de Janeiro, no Ministério da Saúde, um abaixo-assinado com 1.500 subscritores reclamando a urgente colocação de médicos no Centro de Saúde da Castanheira. Uma unidade de saúde que, neste momento e segundo os utentes, apenas presta serviços de enfermagem depois do único médico do quadro que ainda prestava serviço ter saído em Dezembro, após pedir transferência para Samora Correia.

A falta de médicos no centro de saúde está a revoltar os utentes e a comissão diz estar muito preocupada com a situação, lamentando que a Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo não esteja a fazer o suficiente para resolver a situação. Actualmente, estima a comissão, a saída do médico deixou 7.730 utentes sem médico de família e o porta-voz da comissão explica que a única forma que os utentes têm hoje de conseguir ser atendidos por um médico é ligando a linha SNS24 e solicitar a marcação de consultas que, por norma, têm obrigado a deslocações a localidades vizinhas, como Vila Franca de Xira, Forte da Casa ou até Benavente. Segundo o presidente da comissão já terá acontecido pessoas terem consultas marcadas e ao deslocarem-se aos centros de saúde perceberam que os médicos não compareceram.

