Enfermeiro resiste à mudança de administração da ULS Lezíria

O enfermeiro Hugo de Sousa é o único membro do anterior conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria que se mantém na nova estrutura de gestão, liderada por Pedro Marques. Natural de Ulme, concelho da Chamusca, o último director do Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria, extinto no final de 2023 com a criação das ULS, vai continuar a exercer funções de vogar executivo, faltando ainda saber quais as áreas que lhe serão atribuídas, sendo que estava com a pasta dos recursos humanos.

A nova administração tomou posse no dia 30 de Dezembro, substituindo a estrutura liderada por Tatiana Silvestre, quadro do Hospital Distrital de Santarém, que estava em funções há um ano e que tinha sido nomeada nos últimos momentos do Governo socialista de António Costa. No novo conselho de administração ainda falta tomar posse quem vai assumir a direcção clínica dos cuidados de saúde primários, sendo que a médica especialista em medicina interna Teresa Rodrigues, é a directora clínica para os cuidados de saúde hospitalares.

O novo Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria já iniciou oficialmente as suas funções, após a época de Natal e Ano Novo, com mais dois elementos da estrutura de gestão. Fátima Lopes, que até aqui exercia funções de enfermeira gestora no Centro de Saúde de Ourém, assume as funções de enfermeira directora, e Hugo Costa, que era responsável pelo Departamento Administrativo e Financeiro da Câmara Municipal de Santarém, assume o cargo de vogal executivo, que se ocupará da área financeira da ULS que agrega o hospital distrital e nove centros de saúde.

O presidente do conselho de administração, Pedro Marques, salienta em nota de imprensa: “É com grande sentido de responsabilidade e compromisso que assumimos a gestão da ULS Lezíria, plenamente conscientes do papel essencial que a unidade representa na saúde e bem-estar da nossa comunidade”. Licenciado em Gestão pelo Instituto Superior de Gestão de Lisboa e especializado em Business Economic and Management pela Católica Business School de Lisboa, com MBA em Gestão de Unidades de Saúde e outro em Executive Marketing, Pedro Marques, tem 56 anos, é natural do Funchal, mas tem ligações à região. Foi director do jornal Primeira Linha em Abrantes, município onde também foi vereador e desempenhou o cargo de director executivo do extinto Agrupamento de Centros de Saúde da Serra d’Aire.

Pedro Marques possui uma carreira no sector da administração em saúde, liderando desde 2022 a administração do Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira, nos Açores, tendo sido também director na Federação Europeia de Indústrias e Associações Farmacêuticas. A ULS Lezíria que agora dirige serve cerca de 200 mil utentes e abrange os concelhos de Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Coruche, Golegã, Salvaterra de Magos, Santarém, Rio Maior e Chamusca.