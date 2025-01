Mau estado dos passeios em Santarém fez mais uma vítima

O mau estado de alguns passeios na cidade de Santarém causou mais uma vítima. Devido à irregularidade do piso num passeio próximo da Praceta Habijovem, no bairro de São Domingos, uma mulher caiu e fracturou uma clavícula. O caso aconteceu há cerca de um mês e foi relatado na última assembleia municipal pelo presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte (PS), que pediu acção por parte do município para resolver o problema da irregularidade dos passeios, causado sobretudo pelas raízes das árvores.

A lesada, residente em São Domingos, deslocou-se à junta de freguesia para saber quem lhe pagava as despesas de saúde decorrentes do acidente e foi assim que Diamantino Duarte ficou a saber do sucedido. “Estamos a tentar encontrar uma solução para ajudar a pessoa, mas é preciso de uma vez por todas resolver o problema dos passeios, pois é dos mais graves e complicados para a nossa mobilidade na cidade”, afirmou o presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, acrescentando que, no caso em concreto, ele próprio confirmou no local que a irregularidade no passeio se deve às raízes de uma árvore.

As árvores de grande porte plantadas em algumas zonas da cidade têm causado danos nos passeios, levantando a calçada, sendo isso bem visível em vários pontos, como por exemplo junto à Escola Ginestal Machado, junto às instalações da Segurança Social e junto à Escola dos Leões, no planalto citadino. Diamantino Duarte referiu que no ano passado teve conhecimento de quatro casos de quedas com consequências graves e reforçou o apelo aos responsáveis por essa área para procurarem soluções, reconhecendo que em São Domingos o município já está a trabalhar na melhoria do espaço público. “Isto é mesmo uma prioridade. Não podemos ter mais acidentes”, enfatizou, alertando que muita gente não sabe que a primeira coisa que deve fazer em caso de queda é chamar a PSP para reportar a ocorrência, para depois a Câmara de Santarém poder activar o seguro.

Não é preciso chamar a PSP

Na resposta, a vice-presidente da Câmara de Santarém, Beatriz Martins (PSD), esclareceu que nos casos de quedas na via pública provocados por irregularidade do piso, os serviços municipais não solicitam nenhum relatório da PSP, bastando contactar com a autarquia e preencher um formulário disponível para o efeito, se possível juntando fotos do local, no mais curto espaço de tempo, para os serviços depois verificarem a situação no terreno e remeterem o processo para a seguradora da autarquia. “Quanto mais instruído for o processo quando nos chega melhor, com fotos, os relatórios médicos e as facturas das despesas que tenham tido relacionadas com o acidente”, explicou.