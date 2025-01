Obras na Nacional 3 em Azambuja obrigam ao desvio de trânsito

As obras para a melhoria das condições de visibilidade e circulação na Estrada Nacional 3 entre Vila Nova da Rainha e Azambuja vão obrigar, a partir de 15 de Janeiro, a um desvio do trânsito para implementação da terceira fase da empreitada levada a cabo pela Infraestruturas de Portugal (IP).

Em comunicado a IP refere que se vai proceder ao corte de trânsito na rua de acesso à GSE, na rotunda 1, ao quilómetro 5+779, devendo o acesso passar a ser feito pela rotunda provisória junto à empresa Edgar & Prieto, ao quilómetro 5+000.

A alteração vai ser feita durante o período noturno, “de forma a minimizar os condicionamentos que o mesmo irá causar aos automobilistas”, com o trânsito a passar a circular, a partir das 21h00, circular pela zona a cinzento estando os sentidos do trânsito indicados com setas de cor fúcsia. Para a implementação deste desvio, acrescenta a IP, vai-se proceder à deslocação dos blocos em betão, sendo por isso necessário efectuar circulação alternada, com recurso a semáforos e apoio policial.

O objectivo desta empreitada, recorde-se, consiste na melhoria das condições de visibilidade e de circulação, minimizando os níveis de sinistralidade e potenciando um ambiente mais funcional e seguro para os seus utilizadores. Inclui a implementação de um elemento geométrico, dissuasor de velocidades excessivas, impedindo assim perigosas viragens à esquerda para os acessos a zonas industriais e outros, contribuindo para uma melhor distribuição e fluidez do trânsito nas zonas das interseções.