Oportunidade de arrendamento de lojas no mercado do Cartaxo

Está a decorrer até 28 de Janeiro o prazo para apresentação de propostas para a concessão do direito de arrendamento de lojas no Mercado Municipal do Cartaxo. Segundo o edital, cada uma das lojas, propriedade do município, será entregue para exploração no estado em que se encontra. Os interessados podem solicitar visita ao local, a agendar de acordo com a disponibilidade da autarquia. São seis os espaços disponíveis, dois dos quais serão atribuídos em conjunto. Os espaços, entre 23 e 46 metros quadrados, destinam-se a restauração e bebidas, comércio de carne e, no caso das lojas conjuntas, comércio e serviços.

Recorde-se que o município está a investir no melhoramento das condições do mercado, que conta com seis lojas em funcionamento e pouco mais de 30 vendedores, entre eles produtores locais. Enquanto decorrem as obras, a venda nas bancas será feita no pátio do mercado às sextas e sábados durante a manhã. As lojas com entrada pelo exterior mantêm-se abertas. Serão suprimidos lugares de estacionamento junto ao mercado devido à instalação do estaleiro e lavagens na cobertura do edifício.