Torres Novas organiza caminhadas para incentivar à actividade física e descoberta do concelho

A Câmara de Torres Novas vai promover, ao longo de 2025, um conjunto de caminhadas no concelho com vista à promoção da actividade física e descoberta do território, com a primeira do ano a realizar-se nos dias 18 e 19 de Janeiro.

Com um percurso de cerca de 11 quilómetros e grau de dificuldade médio, a Caminhada Azulada vai ter início na rua de Santo António, em Assentis, com os inscritos a poder realizá-la no dia em que lhes for mais conveniente, devendo iniciar o percurso, que se encontra devidamente sinalizado, entre as 08h00 e as 11h00.

A participação na atividade é gratuita e as inscrições podem ser efetuadas até 17 de Janeiro ( www.queroir.pt/caminhadadaazulada ) Podem inscrever-se pessoas com mais de 18 anos, ou menores desde que acompanhados pelos pais. É recomendado pela organização que todos transportem consigo telemóvel com bateria, reservatório com água, reforço alimentar e que procurem preservar o meio ambiente e social em que se realizará o evento.

Este ano estão ainda previstas, entre outras, a Caminhada das Grutas de Lapas, nos dias 15 e 16 de Fevereiro, a Caminhada de São Sebastião, nos dias 15 e 16 de Março e a Caminhada Roteiro de Arte Urbana, nos dias 12 e 13 de Abril.