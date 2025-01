Universidade Cultural de Alcanede é um espaço de convívio e aprendizagem para seniores

A Universidade Cultural de Alcanede foi inaugurada oficialmente no sábado, 4 de Janeiro, nas instalações do antigo Jardim de Infância de Alcanede, que foi reabilitado para esse fim. O projecto é desenvolvido e gerido pela Santa Casa da Misericórdia de Alcanede, em parceria com a Junta de Freguesia de Alcanede e a Câmara Municipal de Santarém, cujos responsáveis assinaram nessa tarde um protocolo de cooperação.

A vila ganha assim um novo espaço de convívio e de aprendizagem que disponibiliza um leque diversificado de actividades. Entre as disciplinas disponíveis destacam-se Psicologia Positiva, Teatro, Pintura, Informática, Manualidades, Da Horta à Mesa, Toca a Jogar, Coro e Cavaquinhos, orientadas por professores qualificados.

As actividades começaram no dia 6 de Janeiro e decorrem de segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e as 18h30. As inscrições estão abertas para pessoas com mais de 50 anos. Os interessados devem contactar a secretaria do Lar da Misericórdia de Alcanede ou as instalações da universidade, das 10h00 às 17h00. Durante o ano lectivo, que termina em Junho, está ainda prevista a realização de passeios, palestras, encontros interculturais e intergeracionais com o objectivo de enriquecer a aprendizagem em grupo e dar mais vida à comunidade e à região.

A instituição realça que a Universidade Cultural de Alcanede é muito mais do que uma simples escola, é um espaço acolhedor e inovador, cuidadosamente preparado para fomentar o convívio e a aprendizagem. As instalações incluem duas salas de aulas, uma sala polivalente, uma cozinha, uma sala de convívio, um alpendre e um jardim recentemente remodelados para proporcionar momentos de lazer.

A Câmara de Santarém financia anualmente o projecto com 18 mil euros. “A educação e a cultura são pilares fundamentais do desenvolvimento social, este projecto promove a partilha do conhecimento, condição fundamental para a comunidade de Alcanede”, refere o presidente do município, João Leite.