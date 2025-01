Abertura do novo Mercadinho de Arruda apontada para Abril

Se tudo correr como previsto, sem mais sobressaltos, o novo Mercadinho de Arruda, em Arruda dos Vinhos, deverá abrir portas em Abril, notou o presidente do município, Carlos Alves, na última assembleia municipal.

A obra de adaptação do antigo mercado municipal da vila andou num impasse durante seis anos depois da empresa que inicialmente estava a fazer a obra ter entrado em insolvência. O projecto foi anunciado em 2018 e nesse ano apresentado aos comerciantes, prometendo revolucionar o conceito do espaço, adaptando-o aos tempos modernos, com zonas de refeição, fruição e lojas, além das tradicionais bancas do mercado e uma enoteca que será destinada a promover os vinhos de Arruda.

As obras no espaço, como O MIRANTE já tinha noticiado, arrancaram no último verão e a expectativa do presidente do município, Carlos Alves, é de que as obras desta vez cheguem ao fim. “O grosso da obra será feito agora mas a empresa está já a avaliar os trabalhos necessários em termos do saneamento. As adversidades deste procedimento foram muitas, o histórico é comprido, mas espero que desta vez tenham sido ultrapassadas e que se leve a obra até ao fim”, explicou o autarca antes do final do ano.

Recorde-se que já lá vão seis anos desde que o mercado de Arruda dos Vinhos entrou em obra, visando a sua adaptação e modernização, mas até hoje os trabalhos ainda não foram concluídos, o que tem gerado queixas da comunidade e de alguns autarcas da oposição. Sobretudo do vereador do PSD na Câmara de Arruda dos Vinhos, João Cavaco, que tem questionado em reuniões de câmara quando é que a obra chega efectivamente ao fim. A obra foi inicialmente adjudicada por um valor a rondar os 200 mil euros, com quase metade do valor a ser co-financiado por fundos comunitários. Mas esse valor escalou após a pandemia para quase meio milhão de euros. Quando a firma que estava a realizar a obra abriu insolvência, essa circunstância obrigou o município a lançar novo procedimento concursal para tentar concluir os trabalhos. O projecto para o chamado Mercadinho de Arruda foi apresentado em 2018 e dado a conhecer aos comerciantes do mercado com a promessa de que seria uma obra que iria mudar a face do mercado, modernizando-o e adaptando-o às vivências modernas.