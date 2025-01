Rio Nabão, que atravessa a cidade de Tomar, viveu mais um foco de poluição nos primeiros dias de 2025. Há décadas que o Nabão sofre com episódios de poluição, mas as responsabilidades continuam por apurar e o problema por resolver, mesmo depois das melhorias na ETAR de Seiça.

Ano começou com mais um foco de poluição no rio Nabão

A cidade de Tomar viveu nos primeiros dias do ano de 2025 mais um episódio de poluição no rio Nabão, que atravessa a cidade nabantina. Espuma branca e água escura indicam que houve mais uma descarga poluente no leito do rio, situação que ocorre com mais frequência sempre que há fortes chuvadas, como foi o caso. Muitos tomarenses partilharam fotos nas redes sociais do estado em que se encontrava o rio Nabão.

Há cerca de meio ano foi inaugurada a ampliação da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Seiça, vista como uma das principais responsáveis pelos episódios de poluição no Nabão, mas a medida parece não ser solução para o problema. A verdade é que Hugo Cristóvão, presidente do município, disse na altura que a sua convicção é que os episódios de poluição diminuam “bastante” com a ampliação da ETAR. “Garantir a 100% que não ocorram acho que é impossível”, sublinhou. O autarca socialista explicou ainda que a grande obra que pretende resolver essa situação está relacionada com os separativos da ETAR, e que esse será um trabalho mais demorado.

Durante a inauguração, o presidente da Câmara Municipal de Ourém, que também é presidente do conselho de administração da Tejo Ambiente, Luís Albuquerque, afirmou que para resolver todos os problemas da ETAR será necessário um investimento de cerca de 19 milhões de euros, de forma a reabilitar todos os emissários.

Recorde-se que vários partidos políticos têm tomado posição e manifestado a sua revolta face à impunidade e incapacidade para resolver o problema da poluição do rio Nabão. O próprio município de Tomar, quando Anabela Freitas ainda era presidente, emitiu um comunicado para partilhar a sua “preocupação e vergonha” pelos episódios de poluição, lamentando que as câmaras municipais não tenham poder para intervir directamente nas questões relacionadas com os rios fora de espaço urbano.