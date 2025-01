CPCJ de Santarém assinalou 24 anos ao serviço da comunidade

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Santarém (CPCJ) assinalou no dia 14 de Janeiro o seu 24º aniversário com diversas actividades. Durante a manhã, o Auditório da Fundação Luiza Andaluz recebeu um encontro sob o mote “Conhecer para Proteger”, que contou com testemunhos de boas práticas, por crianças e jovens de instituições particulares de solidariedade social do Concelho, em vídeo. Houve ainda uma apresentação sobre a criação da CPCJ de Santarém, em 2001, e comunicações pelos oradores convidados, o juiz desembargador Paulo Guerra e o presidente da Plataforma de Apoio a Jovens (Ex) Acolhidos – PAJE, João Pedro Gaspar.



A sessão contou também com a presença do vereador na Câmara de Santarém Alfredo Amante, da Irmã Fernanda, tesoureira da direcção da Fundação Luiza Andaluz, Teresa de Jesus, presidente da CPCJ de Santarém, e Maria João Fernandes, vice-presidente da Comissão Nacional para a Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. Alfredo Anabre enalteceu o trabalho realizado pela CPCJ de Santarém e sublinhou a importância do trabalho em rede, entre as várias instituições, “que permite não só a prevenção de maus tratos às nossas crianças e jovens como a intervenção rápida, no caso de situações em que urge dar resposta”. O autarca reafirmou o compromisso da Câmara de Santarém, no apoio à CPCJ de forma a proteger e a prevenir as crianças e os jovens. A manhã terminou com um momento cultural, a cargo de alunos da Escola EB1 do Pereiro.

À tarde, decorre uma visita ao Lar de Santo António que incluiu um Porto de Honra e o compromisso da CPCJ de Santarém em continuar a ser um pilar fundamental na promoção dos direitos e na proteção das crianças e jovens do concelho.