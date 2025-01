Estado de abandono da antiga Estação Zootécnica Nacional é difícil de classificar

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), confessou na última sessão da assembleia municipal que tem “algumas dificuldades em classificar o estado de abandono a que a administração central deixou chegar” o complexo da antiga Estação Zootécnica Nacional, no Vale de Santarém, hoje pólo do INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. O autarca disse que o actual estado das coisas é preocupante e manifestou esperança de que o novo Governo reverta o cenário de decadência em que o complexo da Quinta da Fonte Boa tem vivido nas últimas décadas.

João Leite falava em resposta ao eleito do socialista Rui Barreiro, que havia aludido ao projecto falhado para criar na Fonte Boa um Centro de Excelência para a Agricultura e Agro-Indústria, que perdeu os milhões de financiamento do anterior quadro comunitário de apoio por alegada inércia do INIAV. A Câmara de Santarém tinha também previsto comparticipar esse projecto, o que entretanto ficou fora de questão, tendo sido anunciado pelo anterior presidente do município, Ricardo Gonçalves, que a intenção era canalizar esse apoio para investimentos na Escola Superior Agrária de Santarém. “Ainda assim, a ex-EZN existe, tem infraestruturas e vê passar o tempo com a degradação a aumentar; não podemos ficar alheios a essa matéria”, declarou Rui Barreiro, que em tempos foi secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, questionando se estão projectados investimentos para aquele espaço ou se caíram as expectativas de o ver requalificado.

Nesse capítulo, João Leite abriu uma janela de esperança, referindo que o actual Governo, com quem tem reunido, pretende investir na Fonte Boa. “O compromisso que existe, tanto do ministro como do secretário de Estado da Agricultura, e vou citar, é de fazer de todo aquele espaço a arca de Noé das diferentes raças autóctones do nosso país”, revelou o presidente, informando ainda que em breve os governantes devem visitar o local para perceber no terreno o estado de degradação a que chegaram as instalações.

Sobre o projecto falhado para ali ser criado o Centro de Excelência para a Agricultura e Agro-Indústria, que envolvia diversas entidades parceiras como municípios, universidades e o INIAV, organismo do Estado que conduziu o malogrado processo, João Leite lembrou que já classificou de diversas formas o que se passou. “É um projecto falhado, com responsáveis bem identificados. Julgo que não devemos bater no passado, devemos ter os olhos postos no futuro”, afirmou.