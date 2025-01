Homenagem ao Marquês de Sá da Bandeira em Santarém

Academia Militar e município de Santarém assinalaram o 149º aniversário do falecimento do militar e estadista do século XIX.

A Câmara de Santarém e a Academia Militar homenagearam o Marquês Sá da Bandeira, no dia 11 de Janeiro, pelo 149º aniversário da sua morte. As cerimónias tiveram início no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com uma recepção ao comandante da Academia Militar, major-general Lino Loureiro Gonçalves, por parte de João Teixeira Leite, presidente da Câmara de Santarém. O autarca agradeceu a presença do comandante da Academia Militar e destacou a importância que têm na história de Santarém e do País, figuras como as do Marquês Sá da Bandeira e do Capitão Salgueiro Maia.



Seguidamente, foi colocada uma coroa de flores junto à estátua do estadista, na Praça Marquês Sá da Bandeira, onde se aludiu à personalidade, vida e obra do proeminente político e militar do século XIX. A comitiva, que integrou autarcas, militares e familiares do homenageado, seguiu para o Cemitério dos Capuchos, em Santarém, onde foi colocada uma coroa de flores no túmulo de Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo, primeiro Marquês de Sá da Bandeira, falecido em 6 de Janeiro de 1876.