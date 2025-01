Hospital e centros de saúde de Santarém com telefones avariados há vários dias

Utentes dos centros de saúde do concelho e Hospital de Santarém estão há vários dias sem conseguir contactar telefonicamente aquelas estruturas. Avaria está a obrigar os utentes a deslocarem-se às unidades para conseguirem marcar consultas.

As unidades de saúde do concelho de Santarém, nomeadamente o hospital distrital, estão desde sábado, 11 de Janeiro, sem telefones a funcionar, devido a uma suposta avaria na central telefónica. O problema tem causado constrangimentos aos utentes que têm de se deslocar às unidades de saúde para conseguirem marcar consultas, o que acaba por contribuir para o congestionamento nos serviços já muito procurados nesta altura do ano.

“Não é bom para ninguém. Quem quer marcar consulta tem de cá vir e estar à espera”, lamentou a O MIRANTE uma utente da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Santarém, que esteve vários dias a ligar, sem sucesso para a linha desta unidade na tentativa de conseguir agendar uma consulta para o seu irmão.

Questionado pelo nosso jornal sobre o motivo da avaria e previsão de reposição das linhas telefónicas, o presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria, Pedro Marques, remeteu esclarecimentos por escrito, sublinhando que dará atenção ao assunto durante esta terça-feira, 14 de Janeiro.