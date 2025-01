Vendedores do Mercado do Forte da Casa apontam falhas estruturais e de limpeza

O Mercado Retalhista do Forte da Casa tem problemas eléctricos há vários anos, o chão está danificado e as casas de banho precisam de mais e melhor limpeza e manutenção. O espaço tem pouca iluminação e o edifício necessita de pintura. Os vendedores não se queixam da falta de clientela e até dizem que o mercado tem muito movimento, sobretudo aos sábados, mas precisa de ser reabilitado. “Não tenho luz na minha bancada há três anos e as casas de banho às vezes têm as torneiras a deitar água”, disse António Pereira, um dos vendedores de frutas e legumes mais antigos.

Outro dos vendedores de frutas e legumes, que herdou o negócio do avô, relata dificuldade em transportar a carga nas paletes porque o chão está desnivelado. Além disso, por causa da falta de electricidade, os comerciantes têm de andar a passar cabos entre as bancadas. “O movimento é bom, mas não concordo que obriguem os vendedores a retirar as coisas quando realizam eventos. Isto não é um pavilhão multiusos, não faz sentido fazer festas. Noutros mercados isso não acontece”, relata a O MIRANTE.

Fátima Monteiro é uma das vendedoras mais recentes, com actividade aberta há dois anos. Considera que o mercado é bom, mas precisa de mais limpeza, sobretudo nas casas de banho, pinturas e chão arranjado. Noutra bancada, dois vendedores de legumes lamentam haver pouca luz e limpezas mal feitas. Referem que os ratos são atraídos por restos de comida, por isso a limpeza deve ser mais frequente. Apesar de ser Inverno, os vendedores do mercado e os comerciantes da restauração, nas zonas adjacentes, garantiram ao jornal que têm aparecido baratas e que a desbaratização tem de ser feita ao longo do ano e não apenas no Verão.

Mercado vai ser intervencionado pela câmara em 2025

Os problemas no mercado têm sido várias vezes levantados em sessões da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa pelas bancadas da oposição. Em Dezembro, a Coligação Nova Geração questionou o executivo socialista sobre a possibilidade de colocar uma máquina de gelo no mercado, uma vez que há vários anos avariou-se a que existia. Na altura, a presidente da junta, Ana Cristina Pereira (PS), explicou que não se justificava a colocação do equipamento uma vez que das várias bancadas de peixe que existem só uma é que está ocupada.

A autarca adiantou que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira vai, em 2025, resolver os problemas eléctricos do mercado, para que todas as bancas tenham electricidade, , e pintar o edifício. O piso exterior, que está em mau estado, também vai ser reparado e à junta de freguesia cabe “a manutenção habitual”.