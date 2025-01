Compra do pavilhão da Nersant ainda não se concretizou

A escritura para a compra do pavilhão de exposições da Nersant, localizado em Torres Novas, pela Additional Parade e a Imohorizonte por um milhão e 900 mil euros, esteve agendada mas acabou por não se concretizar, embora os contratantes tenham estado no notário. A informação foi avançada a O MIRANTE pelo presidente do município de Torres Novas, Pedro Ferreira, que acrescentou que aquela autarquia tem notificado a associação empresarial, com a qual tem um protocolo em vigor que lhe dá direito a 30% do valor da venda do pavilhão, para que lhe sejam transmitidos todos os passos dados no que respeita ao negócio em causa.



O MIRANTE contactou Tiago Alexandre, um dos empresários fundadores da Imohorizonte, sociedade de investimentos imobiliários, Lda, com sede em Alferrarede, no concelho de Abrantes, que não quis adiantar o motivo para a não concretização da escritura, garantindo, no entanto, que a mesma “vai avançar”.

