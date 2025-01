Município de Alenquer premiou os melhores presépios

O Município de Alenquer distinguiu os melhores presépios da última quadra festiva, numa cerimónia que decorreu nos Paços do Concelho, dia 10 de Janeiro.

O XV Concurso de Presépios (Montras / Espaço Público), o 'X Concurso de Presépios Interfreguesias e o I Concurso de Artesãos determinaram os vencedores que foram recebidos com os respectivos galardões na Sala Dr. Teófilo Carvalho dos Santos. No caso do XV Concurso de Presépios, o triunfo sorriu ao Vivafit Carregado, vencendo o Grupo de Jovens da Merceana o título para melhor presépio na secção Espaço Público. A Junta de Freguesia de Vila Verde dos Francos sucedeu à União de Freguesias de Alenquer e venceu o IX Concurso de Presépios Interfreguesias.

Em qualquer um dos casos, além do galardão, o 1º classificado amealhou um prémio pecuniário de 300€, o 2º classificado arrebatou 200€ e o 3º classificado um montante de 100€.

Em estreia no concelho, o I Concurso de Artesãos distinguiu o mérito de Eduardo Silva, natural de Alenquer, superando concorrentes de Montijo, Barcelos, Alenquer e Ovar, com 170 pontos averbados através da concepção da peça “Alenquer Presépio de Portugal”. O vencedor do concurso que, tal como todos os restantes foi promovido pelo Município de Alenquer, leva para casa um prémio de 1.000€. A peça vencedora será o modelo de excelência do Presépio Monumental de Alenquer.

Todos os participantes receberam um certificado de participação pela criatividade e empenho. As inscrições estiveram abertas em Novembro de 2014 para três concursos e os candidatos submetidos foram alvo de avaliação por parte do público e por parte um júri habilitado para o efeito.