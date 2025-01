Ourém apresenta novo website e aplicação móvel do Museu Municipal

Município de Ourém pretende que as visitas às várias salas do Museu Municipal sejam mais inclusivas.

Apresentação pública do projecto "Museu + Acessível - Audioguia e website inclusivo” decorre no próximo domingo, 19 de Janeiro. A iniciativa consiste na apresentação de um novo site do Museu Municipal e de uma aplicação móvel para visitas mais inclusivas aos

vários espaços do museu. A apresentação do novo website decorre na Casa do Administrador às 11h00, seguida de uma visita áudio-guiada.

O projecto “Museu + Acessível” foi co-financiado através de uma candidatura ao programa PROMUSEUS 2023 e consiste na renovação do website do Museu Municipal de Ourém. A autarquia adianta que o novo site apresenta uma imagem mais "actual e atractiva" e com um uso mais "intuitivo, acessível e inclusivo", onde os visitantes podem conhecer o Museu e os seus núcleos com visitas 360º. No que diz respeito à aplicação móvel, esta permite ao visitante visitas áudio-guiadas em várias línguas, incluindo a língua gestual, e ainda a opção de audiodescrição dos espaços.

Com as novas acessibilidades ao Museu Municipal de Ourém, a autarquia pretende dar aos visitantes experiências "mais inclusivas e autónomas" dos vários núcleos museológicos, entre eles a Casa do Administrador, o Castelo e Paço dos Condes e a Vila Medieval de Ourém.