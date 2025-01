Regeneração urbana do Campo Infante da Câmara começa junto à praça de touros

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), prometeu para esta semana o início da requalificação da zona envolvente à Praça de Touros Celestino Graça, que vai dar início à intervenção faseada, e há muito prometida e ambicionada, de regeneração urbana do Campo Infante da Câmara, no centro da cidade.

“Vamos acabar com o desconforto existente junto ao Centro Escolar do Sacapeito, onde mães, pais e avós deixam diariamente as suas crianças. No dia 14 de Janeiro, apresentaremos a intervenção global do Campo Emílio Infante da Câmara, faseada, um compromisso que estamos a assumir, cuja a obra na sua 1ª fase se inicia, agora. Santarém merece o nosso empenho, vamos continuar focados neste trabalho de criar mais e melhores condições para o nosso concelho, para a nossa população”, publicou o autarca nas redes sociais.

A requalificação e regeneração do Campo Infante da Câmara, no centro de Santarém, é falada desde que a Feira do Ribatejo foi transferida para o Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em 1994, mas nos últimos anos o processo ganhou novo fôlego. A proposta final da Faculdade de Arquitectura de Lisboa para mudar a face dessa área com cerca de uma dezena de hectares foi apresentada no dia 2 de Maio de 2024 no Salão Imobiliário de Lisboa (SIL).

A proposta é ambiciosa e envolve muitos milhões de euros, pelo que terá de ser concretizada por fases, estando prevista a plantação de árvores e criação de um espaço verde marcante. Obras mais pesadas, como a criação de uma grande praça central, o estacionamento e a eventual reconversão da praça de toiros num espaço multiusos serão das últimas a ser executadas, referiram os professores da Faculdade de Arquitectura de Lisboa que participaram na apresentação. Excluído dos planos para o antigo campo da feira ficou definitivamente o polémico terminal rodoviário que se vaticinou ali ser instalado, ainda que provisoriamente.

O ‘masterplan’ apresentado pelos professores da Faculdade de Arquitectura de Lisboa aponta uma série de cenários, como a construção de um fórum multiusos, de espaços verdes, de recintos polidesportivos, a ampliação do Centro Escolar do Sacapeito e a criação de miradouros, entre outras intervenções numa zona da cidade com grande carga histórica.