Rui Pascoal afasta Pedro Marques da presidência do Centro de Assistência Social de Tomar

O Centro de Assistência Social de Tomar (CAST) tem um novo presidente. A lista liderada por Rui Pascoal contou com 82 votos, tendo a outra lista, encabeçada pelo presidente cessante, Pedro Marques, obtido 39 votos. O antigo presidente da Câmara de Tomar dirigia o CAST há dois mandatos. As eleições decorreram no dia 27 de Dezembro. Tavares Martins foi eleito presidente da mesa da assembleia geral e Alberto Godinho presidente do conselho fiscal. A tomada de posse dos novos órgãos sociais aconteceu no dia 2 de Janeiro. Com cerca de 2500 associados, a instituição é uma referência no concelho de Tomar.

Recorde-se que recentemente surgiu uma polémica envolvendo o CAST, quando um grupo de sócios lançou um comunicado a criticar a gestão da instituição, presidida na altura por Pedro Marques. O documento, assinado por Rui Pascoal, Amílcar Gonçalves, Rui Costa, Armando Lima, António Tavares Martins e Alberto Godinho, alertava para uma situação delicada “quer em termos financeiros quer em termos organizacionais” em que se encontra a instituição. O grupo referia que há nove exercícios que a instituição tem resultados financeiros negativos, ultrapassando um milhão de euros - “o que levou a uma situação preocupante”, sublinhavam.

No que toca aos associados, o comunicado referia que houve uma “total desvalorização” do seu papel na vida da instituição, “à qual nem a cobrança mereceu a devida atenção por parte das últimas direcções”. Também era referido no documento que vários funcionários tinham abandonado a instituição, por se oporem a um determinado funcionamento.

Pedro Marques respondeu na altura, em comunicado enviado para O MIRANTE, dizendo que o documento assinado pelo grupo de sócios era um “vazio de ideias e liderado por um ex-director e um ex-funcionário”, tendo o intuito de denegrir a sua imagem e colocar em causa a sua honestidade. Explicava que foi presidente da assembleia geral do CAST de 2011 a 2013 e que por razões inesperadas assumiu, através de acto eleitoral, a presidência da direcção, tendo sido acompanhado por associados que consigo dirigiram a instituição com o intuito de “propiciar a melhor qualidade de vida aos seniores e às crianças”.

Sobre a situação financeira do CAST, o agora ex-presidente Pedro Marques referia que, comparando a actual realidade com a que encontrou em 2014, a instituição tem actualmente dois enfermeiros a tempo inteiro e dois a tempo parcial, um médico, uma nutricionista, um fisioterapeuta e uma psicóloga. “Tudo isto tem custos, mas traz qualidade de vida aos nossos utentes e cumprimos a nossa exigente obrigação, contrariamente ao que se passava anteriormente a 2014”, sublinhava. O dirigente mencionou ainda o investimento em painéis solares, que diminuiu os custos energéticos e melhorou a eficiência energética, assim como o investimento PRR que levou ao aumento da capacidade da creche.