Salvaterra de Magos aprova apoios superiores a 30 mil euros

Casa do Povo de Muge, Sociedade Columbófila de Muge, Judo Clube, Salvaterrense, Moto Pampas e Amigos da Corrida de Salvaterra são as associações beneficiárias dos apoios aprovados na última reunião de câmara.

O executivo da Câmara de Salvaterra de Magos aprovou na última reunião de executivo mais de 30 mil euros em apoios a colectividades. Os apoios destinam-se à Casa do Povo de Muge, Sociedade Columbófila de Muge, Judo Clube de Salvaterra de Magos, Clube Desportivo Salvaterrense, Grupo Motard Moto Pampas e Amigos da Corrida de Salvaterra.

A Sociedade Columbófila recebe 4 mil euros para desenvolver as suas actividades, que incluem acções de sensibilização nas escolas e centro de dia de Muge, e pequenas obras na sua sede social. A Casa do Povo leva 7 mil euros para executar o seu plano de actividades para 2025 e 6 mil euros para apoio na realização de melhoramentos urgentes nas suas instalações, nomeadamente reparar infiltrações em três áreas do telhado, implementar o funcionamento mecânico dos panos de palco, resolver problemas de caruncho no piso da sala de espectáculos, no palco e nos camarins, e realizar limpezas exteriores, incluindo no campo de futebol.

O Judo Clube terá um apoio 3.500 euros para a prática desportiva e o Salvaterrense de cerca de 5.700 euros para cobrir as despesas com a gala do centenário, como o aluguer de som e imagem e brindes. Aos Moto Pampas, do Granho, foi atribuído um apoio de 3 mil euros para o arranque do nacional de Motocross para as classes seniores em Fevereiro e para o Amigos da Corrida de Salvaterra vão 5 mil euros para organizarem os 12Km Salvaterra. O apoio seria de 7 mil euros, mas foram deduzidos 2 mil pelo facto da prova nacional de estafetas não se ter realizado no ano passado e o apoio ter transitado para este ano.