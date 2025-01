Salvaterra de Magos lança concursos para alcatroar ruas e construir passeios

partilhe no Facebook

A Rua do Depósito e a Rua António Lobo Antunes, em Salvaterra de Magos, vão ser pavimentadas numa extensão de 1,3 quilómetros e o valor base do concurso é de cerca de 291 mil euros, incluindo a drenagem pluvial em valetas. O prazo de execução previsto para a obra é de quatro meses.

Parte da Rua Tratado de Salvaterra e as ruas dos Trabalhadores Agrícolas e dos Campinos vão ter vias pedonais numa extensão de um quilómetro, financiadas pelo PT2030 em 900 mil euros, sendo o tecto máximo do concurso público de cerca de 1 milhão de euros. A intervenção inclui a rede pública de colectores pluviais e reforço da sinalização. A ratificação do lançamento dos concursos públicos foi aprovada por unanimidade na última reunião de câmara.