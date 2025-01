“Cada vez se lê e fala pior em Portugal e o problema começa nas escolas”

A escritora e jornalista Alice Vieira esteve no Centro Cultural do Bom Sucesso, em Alverca, para inaugurar uma exposição sobre a sua vida e obra. A autora de Torres Novas não deixou passar a oportunidade para lamentar a forma como a língua portuguesa tem sido tratada.

Hoje em dia fala-se mal em Portugal porque se lê pouco e o problema começa nas escolas, que não estão a conseguir capacitar e motivar os alunos para largarem as plataformas digitais e começarem a ler em papel, considera Alice Vieira, escritora e jornalista que tem raízes em Torres Novas.

A autora esteve no Centro Cultural do Bom Sucesso, em Alverca do Ribatejo, no dia 8 de Janeiro, para inaugurar uma exposição alusiva à sua vida e obra, que tem entrada livre e está em exibição até 9 de Fevereiro. “Infelizmente lê-se muito pouco hoje em dia e o problema começa nas escolas. Já visitei escolas onde os professores falavam muito mal e isso acontece porque hoje em dia se lê muito pouco. Se a pessoa lesse um bocadinho mais, habituava-se a ver como as palavras se escrevem e como devem ser ditas”, afirmou a O MIRANTE à margem da abertura da exposição “Retratos Contados”, que tem curadoria de Nélson Mateus.