Caos nos Serviços do Registo em Santarém e sindicato acusa autarcas

O Registo na capital de distrito está desfalcado de funcionários e há gente que espera horas ou que tem de se deslocar várias vezes aos serviços para tratar do passaporte ou do cartão do cidadão. O presidente do sindicato diz que Santarém é o exemplo do que se passa a nível nacional e que os autarcas estão a ver o que se está a passar e assobiam para o lado.

Os serviços dos Registos em Santarém estão com horas de espera para se tratarem de situações civis, como emissão, renovação e levantamento de cartões do cidadão, passaportes. Há muitos dias em que as pessoas que ao final da manhã se deslocam às instalações já não conseguem uma senha para serem atendidas no período da tarde, tal é a afluência que não tem resposta devido à falta de funcionários. Há casos de pessoas que para não perderem o dia deslocam-se várias vezes ao serviço para tentarem a sorte e outras que tiram a senha, voltam ao trabalho e depois voltam ao registo.

A situação agravou-se com a saída de metade dos funcionários do registo civil, estando neste momento três a fazerem todo o trabalho. Além do esforço para conseguirem atender o máximo de pessoas possível, os funcionários ainda têm de estar atentos às pessoas que têm direito a atendimento prioritário, por incapacidades, dificuldades de locomoção, ou utentes com crianças de colo. É que o sistema de senhas do serviço não disponibiliza uma opção para senhas de atendimento prioritário.