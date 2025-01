Concurso deserto obriga a reforço de verba para requalificar Centro de Saúde de Alcoentre

A Câmara de Azambuja lançou um novo concurso público para a empreitada de requalificação do Centro de Saúde de Alcoentre, que está encerrado há cerca de dois anos, após o primeiro ter ficado deserto. O valor base para a obra, co-financida pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em 370.235 euros, foi reforçado, passando de 410.466 euros para 449.265 euros.

O início das obras estava previsto para este mês de Janeiro, caso o primeiro concurso público, lançado em Novembro, tivesse reunido interessados e os trabalhos pudessem assim ter sido adjudicados a uma empresa. “Gostaríamos de estar a comunicar o início concreto das obras”, lamentou o município presidido por Silvino Lúcio num comunicado onde se sublinha que a requalificação deste posto de saúde “é uma das prioridades, que busca garantir boas condições de atendimento e serviços de saúde mais eficazes e modernos para a população da freguesia de Alcoentre”.

Este projecto, recorde-se, visa optimizar as condições do edifício, onde chegou a chover num gabinete médico e numa sala de enfermaria devido à falta de cobertura no telhado. Há muito que também estava identificada a necessidade de substituição das canalizações, loiças das casas-de-banho, do piso e realizar pinturas interiores e exteriores. O prazo para a entrega das propostas termina a 31 de Janeiro, estando as informações sobre o procedimento disponíveis de forma detalhada na plataforma www.acingov.pt.