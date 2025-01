Detido por tráfico de droga em Alenquer

A GNR deteve um homem de 20 anos pelo crime de tráfico de droga no concelho de Alenquer. O suspeito foi interceptado com haxixe e foi presente a tribunal.

A GNR deteve um homem de 20 anos pelo crime de tráfico de droga no concelho de Alenquer. A detenção ocorreu no dia 13 de Janeiro, no âmbito de uma acção de patrulhamento. Perante a abordagem dos militares, o suspeito fugiu, mas acabou por ser interceptado na posse de produtos estupefacientes.

Para além da detenção do suspeito, a GNR apreendeu 394 doses de haxixe, uma balança digital, um telemóvel e uma arma branca. O detido foi constituído arguido, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Alenquer.