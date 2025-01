partilhe no Facebook

Dois jovens de 18 e 19 anos detidos no Cartaxo por tráfico de droga

A Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial do Cartaxo, anunciou a detenção, no dia 11 de Janeiro, de dois homens, de 18 e 19 anos, por tráfico de estupefacientes. Em comunicado, a GNR explica que durante a abordagem a um veículo estacionado numa zona conhecida pela prática de consumo de drogas, os militares procederam à revista de segurança dos suspeitos e à busca da viatura.

No decurso da operação, foram apreendidas 1.340 doses de haxixe, sete doses de anfetaminas, duas facas de pequena dimensão, um bastão, uma balança de precisão, dois trituradores de estupefacientes e a quantia de 1.090 euros em numerário. Além das substâncias ilícitas, uma arma proibida foi também encontrada na posse de um dos indivíduos. Ambos os detidos foram encaminhados para as autoridades competentes, estando agora sob investigação.