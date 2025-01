Moradores de Alverca metem mãos à obra e substituem serviços públicos

Os moradores da Avenida Infante Dom Pedro, que dá acesso à estação de comboios de Alverca do Ribatejo, limparam a vala nas traseiras das suas casas por iniciativa própria. Os residentes cortaram as canas dentro e junto à vala onde passa a água quando chove, porque temem que as suas casas voltem a ser inundadas.

O problema subsiste sempre que ocorrem chuvadas fortes, que coincidem com a maré alta, a rua junto à estação inunda-se e a água entra pelas traseiras das habitações. Os moradores das casas mais baixas chegam a ter água até aos joelhos, e os utentes da estação enfrentam o mesmo cenário para apanhar o comboio. “O problema já é antigo, mas nunca foi resolvido. Esta vala traz água que não é de Alverca, mas sim de um emissário que vem do Sobralinho. É água não tratada misturada com águas pluviais”, explica Isilda Moço.