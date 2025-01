Proprietário corta caminhos e população de Tomar reage com revolta

A população da freguesia de São Pedro de Tomar está revoltada com um proprietário privado que cortou três caminhos que alegam ser públicos e que eram utilizados pela população. O caso começou há dois anos, quando o empresário Carlos Brito começou a comprar terrenos na localidade. Desde essa data, o proprietário já cortou três caminhos, o último dos quais no início deste mês de Janeiro, alegando que os caminhos estão localizados dentro da sua propriedade e que, por isso, tem o direito de bloquear a passagem a veículos e peões.

O presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, António Vicente (PSD), garante que os caminhos são vicinais, ou seja, que pertencem à junta e já prepara medidas para contestar. A população está indignada com o corte dos caminhos, nomeadamente do mais recente, que garantem ser utilizado desde sempre por muitas pessoas, em veículos ou a pé, não só moradores da freguesia mas também de fora.