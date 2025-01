Requalificação Urbana de Torres Novas prolongada devido a trabalhos complementares

A empreitada Pavimentações de São Pedro - Requalificação Urbana, que se encontra na terceira fase, deverá ficar concluída até 21 de Março. Pelo menos foi essa a expectativa deixada pelo presidente do município, Pedro Ferreira, durante a apreciação da proposta, aprovada por unanimidade em reunião camarária, para prorrogação legal da empreitada devido à necessidade de trabalhos complementares.

Segundo o autarca socialista os trabalhos adicionais, na Urbanização da Barobra, vão custar 9.531 euros, montante que se soma ao orçamento superior a dois milhões de euros desta empreitada faseada em três zonas: São Pedro, Fonte da Broa e a Urbanização da Barobra. A obra, recorde-se, tem como objectivo implementar no centro histórico de Torres Novas uma zona de coexistência, com foco no melhoramento das circulações pedonais, viárias e cicláveis, no enquadramento paisagístico e na requalificação do espaço urbano.