Acidente causa ferido grave em Tomar

Motociclista ficou em estado grave após colisão com veículo ligeiro.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Foto Bombeiros do Município de Tomar

Um motociclista ficou em estado grave após uma colisão com um veículo ligeiro na tarde de quinta-feira, 17 de Janeiro, na Rua Doutor Egas Moniz em Tomar. O alerta para a ocorrência foi dado às 14h16. Para o local foram accionados três veículos e sete operacionais dos Bombeiros do Município de Tomar. Esteve também no local a SIV de Tomar e a PSP. A vítima, depois de estabilizada, foi transferida para o Hospital de Abrantes.