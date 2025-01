partilhe no Facebook

Assaltado ponto CTT de Aveiras de Cima com recurso a arma de fogo

O ponto CTT em Aveiras de Cima, no concelho de Azambuja, foi assaltado, com recurso a presumível arma de fogo, pelas 15h50 de quarta-feira, 15 de Janeiro. A informação foi confirmada a O MIRANTE por fonte oficial da Polícia Judiciária (PJ), que está a tomar conta da ocorrência tendo já estado no local a efectuar diligências.

De acordo com a PJ o crime de roubo, que foi consumado, ocorreu contra funcionária à qual terá sido apontada a suposta arma de fogo. Para já, adiantou a mesma fonte, o suspeito não foi identificado.

O alerta à PJ foi dado pela Guarda Nacional Republicana (GNR) pelas 15h55. Quando os militares da Guarda chegaram ao local o ladrão já se tinha posto em fuga. A investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária por se tratar de um crime com arma de fogo.