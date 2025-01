BE quer esclarecimentos sobre a mudança de administração da ULS Lezíria

A concelhia de Santarém do Bloco de Esquerda considera que a demissão do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria, no final de 2024, “coloca sérios problemas de transparência, e até mesmo, de democracia”, embora reconheça que a mesma não coloca problemas de legalidade.

“A ULS Lezíria é a principal estrutura pública de saúde da Sub-região da Lezíria e constitui a base do serviço de saúde para centenas de milhares de pessoas, por isso, é essencial que a população seja devidamente informada sobre as razões objectivas que levaram a esta decisão”, diz o Bloco de Esquerda em comunicado, defendendo que o Ministério da Saúde, ao promover essa mudança, devia ter esclarecido quais são as metas que pretende atingir com a nova administração, liderada por Pedro Marques.

E clarifica que, entre essas metas, era fundamental abordar questões como as da cobertura universal de médicos/as de família, da redução das listas de espera para cirurgias e consultas, do fim do encerramento de especialidades nas urgências ou da diminuição dos tempos de espera nos serviços de urgência. “Essas seriam medidas difíceis de implementar com a administração demitida? As metas propostas pelo Ministério para o ano de 2024 não foram atingidas? Nenhuma destas questões foi explicada à população. O compromisso do ministério com a saúde das pessoas ficou por esclarecer, assim como os motivos concretos que justificaram a decisão”, afirma o Bloco de Esquerda de Santarém.

Referindo que “até agora, a única razão visível para esta mudança parece ser o facto de o novo presidente da administração possuir um cartão do PSD”, o Bloco de Esquerda considera que essa circunstância “sugere que a filiação partidária pode ter sido o principal critério de escolha”. O Bloco conclui o comunicado dizendo que “a transparência nos serviços públicos mostra-se ilusória, e a saúde da população aparenta ser relegada para segundo plano por este governo”.



A administração da ULS Lezíria foi substituída no final de 2024. A equipa liderada por Tatiana Silvestre, que tinha tomado posse há menos de um ano, foi demitida pelo Ministério de Saúde, que nomeou nova administração, liderada por Pedro Marques. A ULS Lezíria tem sob sua tutela o Hospital Distrital de Santarém e os centros de saúde de diversos concelhos da Lezíria do Tejo.