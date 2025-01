Golegã elabora projecto para resolver pouca de pressão de água no Pombalinho

O município da Golegã vai elaborar o projecto de uma nova conduta para reforço do abastecimento de água no concelho que, a ser concretizado, com financiamento de fundos comunitários, irá aumentar o caudal de água no Pombalinho, Casal Centeio e inclusive em Mato Miranda. A informação foi deixada em reunião de câmara pelo engenheiro Acácio Nunes, em resposta à vereadora Ana Caixinha (PS) que alertou para a situação.