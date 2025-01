Obras no Campo Infante da Câmara em três fases e até 2032

Já estão em curso as obras da primeira fase da requalificação e regeneração urbana do Campo Infante da Câmara, no centro de Santarém, e o presidente do município, João Leite (PSD), aproveitou a embalagem para apresentar, mais uma vez, os planos da autarquia para aquele espaço, desta vez na reunião do executivo de 14 de Janeiro de 2025.



A empreitada começou na zona envolvente à Praça de Touros Celestino Graça e vai contar também com intervenção privada na requalificação da Rua António José de Souto Barreiros Mota por parte do promotor da urbanização. Serão melhorados os acessos, criada uma ciclovia e plantadas árvores, entre outros melhoramentos. Ainda de iniciativa privada, está prevista a construção de um centro de estágios por iniciativa da União de Santarém, entre as traseiras da Casa do Campino e o Campo Chã das Padeiras.

A segunda fase, a executar entre 2025 e 2028, prevê a criação de um parque verde urbano denso, que proporcione frescura, sombras e espaços de lazer. João Leite disse que a autarquia está a tramitar com uma equipa externa a elaboração do projecto de execução.

A terceira fase, com execução prevista de 2027 a 2032, prevê construir no antigo campo da feira um grande terreiro com um conjunto de valências. “É necessário uma visão multidisciplinar, transversal e que coloque esta zona nobre da cidade numa dimensão de política pública de regeneração urbana de compromisso social, cultural e económico, reforçando Santarém no contexto regional e nacional”, referiu o presidente do município.