Abertas candidaturas para a Universidade Sénior de VFX

A Universidade Sénior de Vila Franca de Xira, um centro de cultura e saber abriu mais um período de matrículas intercalares para a frequência do presente ano lectivo. Aos interessados basta inscreverem-se presencialmente, na sede da Universidade Sénior (Palácio da Quinta da Piedade na Póvoa de Santa Iria), de segunda a sexta-feira, entre as 09h00 e as 12h30 e das 14h00 às 17h30. Podem inscrever-se na Universidade Sénior pessoas com idade igual ou superior a 55 anos, reformados e residentes no concelho de VFX. Vocacionada para a ocupação de tempos livres das pessoas que se sintam motivadas para uma aprendizagem constante, seja em matérias teóricas ou práticas, a universidade visa a promoção de um envelhecimento activo, incentivando a participação dos adultos numa educação não formal, incluindo a introdução ou desenvolvimento das competências ao nível das novas tecnologias da informação. O presente ano lectivo disponibiliza 70 disciplinas, distribuídas pelas áreas das Ciências Sociais, Humanas e Políticas, assim como as Ciências Naturais e Exactas; Línguas; Artes e Ofícios Tradicionais; Actividade Física e Bem-Estar e Música, Artes Plásticas e Performativas.